Il burraco fa divertire e diventa solidale Dal torneo una donazione alla Pediatria

Il popolo dei burrachisti ha fatto ancora una volta centro. Stavolta a chiamarlo è stato Il Rotary Club Grosseto che ha organizzato, con il supporto tecnico della UISP, un torneo di burraco per la raccolta fondi per donare attrezzature al reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia. Alla chiamata hanno risposto 180 giocatori che si sono incontrati nel salone dell’hotel Granduca per passare un pomeriggio giocando e divertendosi con il solo scopo di acquistare materiale per l’ambulatorio di allergologia pediatrica. Il pomeriggio è stato allietato da un ricco buffet offerto dal Rotary club di Grosseto.

"Un ringraziamento – dicono i vertici del Roraty Club – agli esercizi e alle aziende che hanno offerto i premi con cui sono state premiate le prime 12 coppie: Gioielleria Stoppa, Abbigliamento Palmieri, Azienda vinicola Mantellassi, Olio Bio Maremma offerto dalla Famiglia Dini, Azienda Agricola Il Pino, Aziende Cantine di Maremma, Cooperativa Produttori Agricoli Raspollino, Solbat e Cristina Fiori".