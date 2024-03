Il brigantaggio in Maremma. Ne parla Mugnai

Lunedì alle 17 nel Museo di Storia naturale, Roberto Mugnai terrà una conferenza dal titolo "Il brigantaggio in Maremma fra ’800 e ’900".”

"Il fenomeno del banditismo maremmano – dice Mugnani, dirigente scolastico del Polo liceale Aldi, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Luciano Bianciardi e componente del Cda della Fondazione Polo Universitario Grossetano – ha conosciuto negli anni un notevole interesse editoriale, soprattutto sulla figura di Domenico Tiburzi. Non sempre però si è riusciti ad abbandonare la suggestione dei personaggi e dell’ambiente per attestarsi dentro i confini dell’analisi storica. Il brigantaggio del grossetano, spesso confuso con quello del viterbese, appare in realtà un fenomeno con caratteristiche proprie, ancora capace di regalarci una lettura storica e sociale del territorio maremmano tra ‘800 e ‘900 di grande forza e significato".

L’evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri e l’ingresso è libero e gratuito.