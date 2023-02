Il bozzetto è di Riccardo "Grazie a chi ci sopporta"

Questo l’organigramma del Rione Pratoranieri. Presidente Giacomo Manni, bozzettista e direzione Carro: Riccardo Giovannetti, Reginetta: Clarissa Clemente, Cosiglio Direttivo: Marco Ferretti, Riccardo Giovannetti, Claudio Mariotti, Gianni Manni, Marco Palermo, Luca D’Ambrosio, Marco Massai. Tesoreria e magazzino: Marco Palermo; Direzione Artistica: Claudio Mariotti; Carristi: Lorenzo Vita, Andrea Vannoni, Gianni Manni, Giacomo Manni, Matteo Barbera, Fabio Cecchini, Cristina Consolaro, Riccardo Giovannetti, Marco Tafi, Claudio Mariotti, Marco Palermo, Michele Malvezzi, Gianni Paolini, Sara Mandolese, Martina Giovannelli, Giusi Rizzo, Simone Bellini, Evgeniia Polonskaia, Gianni Bernardini, Mirko Fritz, Mauro Ramazzotti. Responsabile Strutture in Ferro: Michele Malvezzi; Tecnico Audio e Luci: Marco Ferretti; Responsabile Musica e DJ: Marco Massai in Arte Marco Max; Trattoristi: Andrea Larini e Alberto Spagnolo, Responsabile Logistica: Marco Tafi; Responsabile Progetto Tecnico: Andrea Petri; Fotografo Rionale e Selezione Reginetta: Ettore Ducci; Video Maker: Antonio Vecchiarelli; Avvocato: Lorenzo Ferretti Responsabile Trucco: Cristina Consolaro. Sartoria ed ideazione vestito reginetta: Freetime Follonica di Miria Maestrini, coreografa: Martina Giovannelli. "Come consuetudine – chiude il presidente – ringraziamo mogli, mariti, fidanzate e fidanzati per il sostegno fornitoci e per averci supportato in tutte le circostanze".