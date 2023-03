"Il bimbo di Fatini" Pagliai presenta il suo ultimo lavoro

Oggi alle 17 a Clarisse Arte in via Vinzaglio 27, il dottor Marcello Pagliai, Accademico dei Georgofili, presenta il suo libro "Il Bimbo di Fatini", uno spaccato di vita contadina del ventesimo secolo. Introduce l’incontro il Giornalista Cesare Sartori, che dialogherà con l’autore. Quelle che Marcello Pagliai rievoca in Fatini sono memorie di un mondo che non c’è più, colte con gli occhi di un bambino che vi cresce nel momento del suo sparire. Fatini, un lembo di Appennino vicino a Spignana, frazione di Pistoia, un mondo che è durato secoli e che, alla metà di quello scorso, il progresso tecnologico ha cominciato a spazzar via velocemente, nel tempo di una generazione. Il ricordo che ce ne offre l’autore è vivido, dolce e pieno di insegnamenti. Pagliai si è laureato in Scienze Agrarie alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa. E’ stato Ricercatore del Cnr a Pisa, poi Direttore dell’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo al Ministero dell’Agricoltura. Accademico dei Georgofili, ha sempre finalizzato le sue ricerche alla conservazione, valorizzazione e gestione del suolo.