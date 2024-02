Il bilancio del sindaco Balocchi: "Abbiamo realizzato tante opere nel segno del progetto Santa Fiora"

Federico Balocchi, è alla fine del secondo mandato da sindaco di Santa Fiora.

Sta ragionando sul terzo?

"Il percorso di questi 5 anni è stato complesso, la pandemia ha aggravato le normali difficoltà di governo. Ma Santa Fiora si presenta al 2024 con grandi risultati, frutto di una crescita costante. Ha visto aumentare la sua visibilità, il suo valore e la percezione di vitalità. Sono soddisfatto di aver creato basi solide per questa crescita. Sul mio futuro sto valutando: da un lato sarebbe utile ancora un po’ di tempo per accompagnare la crescita dei semi piantati, dall’altro fare il sindaco è un impegno totalizzante, io l’ho sempre preso molto sul serio".

In questi 10 anni qual è stato l’tervento più importante?

"La forza di questi anni non è nei singoli interventi ma è la visione. Tutte le opere rientrano in un progetto. L’importante è conoscere l’obiettivo e il modello di sviluppo che si vuole sostenere, vale dalle opere pubbliche alle iniziative culturali, dalla valorizzazione storica alla visibilità. Quindi direi che l’intervento più importante è sempre il prossimo, purché sia ben inserito nel progetto Santa Fiora". Santa Fiora Smart Village può diventare un modello per altre aree interne?

"È un progetto di trasformazione del territorio per renderlo attrattivo per le giovani famiglie, è una concezione aperta di comunità che guarda ai nuovi strumenti. In questa visione si innestano interventi come il Pratuccio destinato a diventare generatore e contenitore di imprese tecnologiche. Sono convinto che questa sia l’unica strada possibile per dare un domani alle aree interne".

La geotermia è ancora risorsa per il territorio?

"Il Governo ha dato la possibilità alla Regione di concedere una proroga di 20 anni a fronte di un piano di investimenti. Sarà importante il ruolo che giocherà la Regione nella definizione delle strategie di sviluppo locale in sinergia con i Comuni e le categorie economiche. Credo che ciò possa essere il ‘nostro’ Pnrr, ultima opportunità per risolvere problemi e ridare competitività alla montagna".

Infine lavoro e infrastrutture.

"Costruire le condizioni perché si generi lavoro sia nuovo che tradizionale. I lavori da remoto qui favoriscono l’approdo di nuove professionalità. Ma oltre al terziario dobbiamo creare le condizioni di sviluppo per il primario (qui c’è il problema derivante da lupi e canidi) e per il secondario, artigianato e industria per i quali è centrale è il tema delle infrastrutture viarie. Concentreremo l’attenzione verso Grosseto con il Cipressino e la riapertura di una viabilità efficiente verso l’Amiata senese".

Nicola Ciuffoletti