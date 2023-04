Il Beato Tommaso Bellacci da Scarlino

Nel giorno di Pasqua, la storia di Tommaso Bellacci ci racconta il senso della rinascita e della fede nella vita terrena. Nato nel 1370 a Firenze, dopo una giovinezza dissoluta, entra in contatto con un uomo devoto, Antonio Pace, che lo introduce nella confraternita del Ceppo e lo spinge a convertirsi. Nel 1399 sceglie la vita religiosa con i frati minori di Fiesole. Seppur non ammesso al sacerdozio, da frate laico viene nominato maestro dei novizi. Nel 1421, col concorso di Jacopo II Appiano, principe di Piombino, fonda un piccolo convento sull’ isola d’Elba: il Romitorio di San Cerbone. Nominato commissario provinciale, si stabilisce in Maremma, nel convento di Scarlino, dove dimora fino al 1439. Nominato da Papa Eugenio IV legato apostolico nei siro-giacobiti, viene ben accolto dal sultano d’Egitto, benevolenza che non gli viene invece riservata in Etiopia, dove verrà catturato due volte e poi liberato dietro pagamento e intercessioni toscane. Rientrato in Italia nel 1445, viene ricevuto dal papa e assegnato al convento dell’Osservanza di San Giovanni di Montepiano. Tommaso sarà proclamato beato e alcune sue reliquie sono conservate nel convento di San Pasquale ad Atessa, vicino a Chieti.

Rossano Marzocchi