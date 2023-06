Il baseball è in lutto E’ scomparso Guazzini

Il baseball grossetano ha perso Ildo Guazzini. L’ex seconda base del Bbc e del Roselle avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 13 agosto. A portarselo via è stata una brutta malattia, con la quale lottava da qualche anno. Ildo iniziò a mettere il guantone da piccolissimo e appena sedicenne approdò in prima squadra del Bbc Grosseto nel 1974 che si chiamava Lubiam. Nel 1979 la società di Ciampolini ripartì dalla serie B e giocò alla grande. Nel 1980 il cartellino di Guazzini fu scambiato dal neopresidente Biserni con quello di Marco Mazzieri. Ildo proseguì così la sua carriera nella società del presidente Miele: giocò per quasi altri vent’anni, chiudendo nel 2000, alternando anche la nuova carriera di tecnico in serie C. Ildo Guazzini, che ha sempre lavorato nel mondo delle bilance, prima insieme al padre, poi da solo. Negli anni Duemila è stato convinto a diventare arbitro raggiungendo la serie A. Lascia la moglie Lourdes Talaga e due figli, Ilaria e Niccolò. I funerali si celebreranno oggi alle 15,30 a Sterpeto.