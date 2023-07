Il Barone è Rampante, al Cassero Senese, una storia originale di Calvino e Spinelli

Oggi alle 21.30 al Cassero senese si replica "Il Barone è Rampante da Calvino a Spinelli". Storia originale del grande scrittore

si proietta nel futuro dell’umanità con Cosimo bambino dodicenne, che ribellandosi al padre per un piatto di lumache che non vuole mangiare, sale sugli alberi e vi resterà per tutta la vita e fino alla morte. Là sopra avrà tutte le sue avventure e il suo amore piu importante con Viola. Interpreti e attori, diretti dal regista Francesco Tarsi, sono Davide Braglia, Ignazio Megna, Edda Marrone Sara Santucci, Luca Giudice. Sostengono la produzione il Comune di Grosseto e la Fondazione Carifi. Allestimento teatrale Polis 2001.