Il "Bar Giulia" assume per la stagione: servono dieci persone

Il Bar Giulia, lo storico locale di via del Molo a Porto Santo Stefano, è alla ricerca di ragazzi in vista della primavera e dell’estate e, nel frattempo, ha incontrato nell’ultimo fine settimana i ragazzi dell’Alberghiero Enogastronomico Del Rosso-Da Verrazzano di Orbetello. I responsabili del Bar Giulia, assieme agli studenti della terza, quarta e quinta, hanno parlato dell’approccio al mondo del lavoro, in particolare l’accoglienza e la collaborazione per raggiungere il miglior risultato per gli ospiti che visiteranno il locale.

"Abbiamo parlato di approccio e del comportamento da tenere sul posto di lavoro – dice uno dei gestori, Mario Ballini – dando loro informazioni anche su come accogliamo i ragazzi e su come comprendiamo il loro stato d’animo. Qui trovano l’ambiente adatto e lo confermano i ragazzi che lavorano da noi ormai da anni. Crediamo molto nei nostri collaboratori condividendo con loro per tutto l’anno le nostre idee".

Per la stagione mancano al momento una decina di ragazzi tra personale di sala, banconisti e addetti alla gelateria. "Per l’approccio alla stagione estiva, quando il personale dovrà essere di almeno 22 dipendenti, oltre ai social e al passaparola abbiamo voluto incontrare i ragazzi dell’istituto Del Rosso-Da Verrazzano di Orbetello – aggiunge Ballini –. Tutti gli anni collaboriamo con loro per gli stage degli studenti, spesso mantenendoli anche durante la stagione, adesso abbiamo voluto far conoscere ai ragazzi il nostro modo di gestire il Bar Giulia. Da tre anni abbiamo cambiato gli orari di lavoro, anche se è sempre difficile dovendo trovare un alto numero di ragazzi. Non ci sono più orari spezzati, ma i ragazzi fanno orario continuato permettendo, anche ad agosto, di avere una settimana con libera la sera o il pomeriggio. Questo per i ragazzi è determinante e ci ha facilitato la ricerca nonostante la scarsità della domanda".

Andrea Capitani