Il bando aperto fino al 23 marzo

Il bando per il nuovo direttore è stato pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta ufficiale, e punta a individuare una rosa di tre nominativi iscritti all’albo di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco da sottoporre al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il conferimento dell’incarico. Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, infatti, risultano essere iscritti in quest’elenco. L’istanza, insieme agli allegati previsti nel bando integrale, dovrà pervenire, all’Ente Parco entro le ore 12 del 23 marzo. E’ necessario prendere visione del bando nella sua versione integrale completa di modello al sito www.islepark.it accedendo alla sezione Bandi di concorso.