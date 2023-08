Il Balestruzzo lo prende Arnaldi E stasera la contesa del Girifalco

Il Balestruzzo del mese di agosto porta bene a Paolo Arnaldi che dopo aver fatto sua l’edizione del 2022 ha stravinto pure quella di quest’anno e davanti ad una bella cornice di pubblico ha portato, nella sede del Terziere di Borgo, questa bella vittoria. I colori gialloblu sono in festa grazie al bel centro infilato dal giovane tiratore e, alla chiesina di San Rocco, si spera che sia beneagurante per il Balestro dei grandi in programma questa sera. Sul podio, insieme al vincitore, sono saliti Matteo Brogi medaglia d’argento e Alice Giovannetti terza classificata. Protagonisti della serata sono stati, per Cittavvecchia Alessio Piccinelli, Julia Vella, Tommaso Poli Tuveri, Ettore Ugolini, Giacomo Conedera, Niccolò Vichi, Marcello Tassotti, Elia Vichi; per il Borgo Cosimo Grassini, Davide Turrini, Alessio Lippi, Elia Arnaldi, Paolo Arnaldi, Alessio Guiducci, Francesco Bini e Fabio Lazzoni; per Cittanuova Matteo Lazzaretti, Alice e Linda Giovannetti, Matteo Brogi, Alessia Orlandini, Lorenzo Spinelli, Giacomo Bertella e Michela Pellecchia.

Intanto ieri, accolto da uno scrosciante applauso nel palazzo dell’Abbondanza, è stato presentato il palio del pittore Lapo Simeoni. Un drappellone dominato da una tonalità di rosso particolare con al centro il Girifalco, l’uccello predatore che in questa occasione, come ha spiegato l’artista, guarda verso gli stemmi dei Terzieri. Si tratta di un Palio che l’Avis cittadina, nel 75’ anniversario della sua fondazione, ha voluto donare ai Terzieri perché venga dato in premio stasera al Terziere vincitore della storica rievocazione del Balestro del Girifalco.

Roberto Pieralli