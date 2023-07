Il 4 agosto il concerto di Roberto Vecchioni Porterà "L’infinito, Parole e Musica"

A Festambiente tornano la voce e la poesia di Roberto Vecchioni. Il 4 agosto, sotto il cielo di Rispescia all’Enaoli, l’artista si esibirà in "L’Infinito - Parole & Musica unplugged tour", uno spettacolo in cui affronterà i temi a lui più cari attraverso monologhi e racconti, intervallati dai brani dell’ultimo album "L’Infinito" e da alcuni classici del suo repertorio. Accompagnato da Massimo Germini alla chitarra acustica, Vecchioni accompagnerà gli spettatori in un grande spettacolo tra canti, immagini e monologhi, attraverso un concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. L’appuntamento sarà a ingresso gratuito.