"Igudesman & Joo" e l’Ort al Moderno

Il duo Aleksey Igudesman (violino) e Hyung-ki Joo (pianoforte) sarà protagonista con l’Orchestra della Toscana del Concerto di Carnevale di Agimus, "Rachmaninoff will survive". L’appuntamento è in programma per questa sera alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto: Si tratta di un omaggio di Igudesman e Joo – celebri in tutto il mondo, come testimoniano i milioni di visualizzazioni ai loro video su YouTube – a Sergej Rachmaninoff in occasione dei centocinquant’anni dalla nascita del compositore, celebrati nel 2023. Per l’occasione il duo coinvolgerà i musicisti dell’Orchestra della Toscana in una serie di sketch, per proporre melodie classiche da un inedito punto di vista. Si tratta di un evento della rassegna "La voce di ogni strumento" proposta da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del ministero della Difesa e del ministero della Cultura e il patrocinio delle istituzioni locali (il Comune, la Provincia e la Regione), la sinergia con le Forze dell’ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia, la collaborazione con tante associazioni, nazionali e locali, il sostegno dei main sponsor Castagneto Banca 1910 e il contributo dei negozi Conad di Grosseto. Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà donato per finalità benefiche.