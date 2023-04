Idee per il post-diploma nel settore energetico

Grazie all’ingresso del Comune di Massa Marittima come socio all’interno della Fondazione Its di Colle Val d’Elsa, si aprono nuove opportunità formative post-diploma per i giovani del territorio, nel settore dell’ambiente e delle risorse energetiche. Di questo si parlerà in un primo incontro pubblico di orientamento in programma oggi alle 10, nella sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza. L’iniziativa, che è aperta al pubblico, prevede la partecipazione delle classi quinte dell’istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima. "Il Consiglio comunale di Massa Marittima lo scorso anno ha approvato l’ingresso del Comune in Fondazione Its di Colle Val d’Elsa, – afferma Irene Marconi, assessore alla Pubblica Istruzione – da allora è iniziato un percorso di collaborazione con l’istituto di alta formazione tecnologica, teso ad ampliare le opportunità formative post-diploma sul nostro territorio per i giovani. Ora partiamo con le iniziative di orientamento per gli studenti e le loro famiglie".