Iccrea, un gruppo da 115 banche

La Banca Tema appartiene al Gruppo Bcc Iccrea. Il Gruppo è costituito oggi da 115 Banche di Credito Cooperativo, presenti in 1.675 comuni italiani con oltre 2.400 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, Bcc Banca Iccrea. Le Bcc del Gruppo al 31 dicembre 2023 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 91 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela ordinaria pari a circa 135 miliardi di euro, contando più di 5 milioni di clienti e 860 mila soci. Il Gruppo Bcc Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato, al 31 dicembre 2022, che si è attestato a 174 miliardi di euro. Il patrimonio netto consolidato è salito a 11,9 miliardi di euro e i fondi propri a 13 miliardi di euro. Il Gruppo ha totalizzato un utile netto di 1,8 miliardi di euro, Cet 1 Ratio del 19,2% e un Tcr del 20,4% (dati al 31/12/2022).