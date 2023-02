"Ibis eremita morto, gli hanno sparato"

"È ormai sempre più evidente che l’Italia sta diventando un vero e proprio porto franco per i bracconieri e i cacciatori di frodo che godono di norme regionali e nazionali sempre più permissive". Inizia così la nota del Wwf dopo la conferma del ritrovamento di un rarissimo esemplare di Ibis eremita trovato morto nele campagne di Albinia, ucciso da pallini sparati da un fucile da caccia.

L’ultimo referto dell’Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana conferma il bracconaggio come causa di morte di quest’ultimo Ibis eremita, di nome Kingsley, che arriva dopo quelle di Taylor, Gustav e Otto a novembre e di David e Harald a gennaio. Ma quest’ultima necroscopia, oltre a segnare il numero più alto di vittime nella storia dei due progetti Life guidati dal Waldrappteam dal 2014 a oggi, lascia anche un altro indizio preoccupante. Il corpo di Kingsley, due anni, è stato ritrovato in un uliveto di Albinia, a quattro chilometri in linea d’aria dall’Oasi di Orbetello. Che fino adesso era stata il porto sicuro per tutti gli ibis eremita tornati a solcare i cieli d’Italia dopo 400 anni dalla scomparsa in Europa.

"Questo animale appartiene a una specie estinta in Europa allo stato selvatico – aggiunge il Wwf – oggetto di un progetto di reintroduzione portato avanti dal gruppo austriaco Waldrappteam Conservation & Research. Dai dati del Gps di cui l’Ibis era munito è stato possibile individuare la data della morte che risale al 25 dicembre 2022, ossia in piena stagione di caccia". Sei gli Ibis uccisi da bracconieri senza scrupoli a sempre a fucilate. "L’ultimo episodio appare, però, ancora più grave perché si è verificato vicino all’Oasi Wwf di Orbetello – aggiunge l’associazione del Panda – area protetta importantissima per posizione e caratteristiche e meta finale del viaggio migratorio che gli Ibis percorrono in volo seguendo i ricercatori che, servendosi di un deltaplano, insegnano a questi animali le antiche rotte di migrazione. Il personale addetto alla vigilanza venatoria è sempre più ridotto e gli strumenti repressivi a disposizione delle forze di polizia e della magistratura sono inefficaci e spesso ridicoli. Il lugubre bollettino di animali protetti vittime di bracconaggio non fanno che evidenziare le responsabilità di certa politica e del mondo venatorio o che invece di impegnarsi per contrastare l’illegalità, continuano a fare accordi per estendere la caccia in periodi delicati e a specie in declino".