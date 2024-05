I volti dell’Europa. Esperti a confronto

Oggi alle 17 alla libreria Palomar si parlerà di Europa. Fondazione Etica e "La Maremma delle Idee" organizzano l’incontro pubblico dal titolo "Quale Europa? – Programmi di trasformazione urbana e innovazione sociale dell’Unione Europea: invadenti o irrinunciabili?".

Il dibattito è organizzato in occasione della pubblicazione del libro "Quale Europa" da parte del Forum Disuguaglianze Diversità, guidato da Fabrizio Barca.

In vista della prossima scadenza elettorale europea, questo evento è stato promosso per creare un momento di confronto e che diviene una delle settanta tappe del "Viaggio in Italia con la testa in Europa" organizzato dal Forum DD.

Tecnicamente si tratta di una tavola rotonda sul ruolo e sugli impatti che l’Unione Europea ha e può avere sulla quotidianità di tutti i cittadini, per arrivare preparati alla tornata elettorale del prossimo mese di giugno.

"Molti pensano – spiega Camilla Turelli, direttrice di Fondazione Etica – che votare non serva a nulla, che chiunque vinca l’Europa non migliorerà: ma, ci piaccia o no, l’Europa continuerà a occuparsi di noi, e allora ci conviene occuparci di lei, per tempo".

Il dibattito, introdotto da Richard Harris de "La Maremma delle Idee", e moderato da Paola Caporossi, fondatrice e presidente di Fondazione Etica, vedrà gli interventi di esperti ed esponenti del mondo accademico, istituzionale e civile: Sabina De Luca del Forum DD; Luca Verzichelli (nella foto) dell’Università di Siena; Nicoletta Parisi dell’Università Cattolica di Milano; Flavio Fusi, giornalista Rai in pensione; Alessandro Antichi, avvocato, e Giovanni Vetritto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’incontro è aperto al pubblico "e rappresenta – dicono gli organizzatori – un’importante occasione di dibattito e confronto su temi che sono, oggi più che mai, strettamente attuali".

