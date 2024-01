I volontari "sentinelle" della tranquillità

Capodanno a servizio della cittadinanza grossetana per 5 volontari di Humanitas Anpas Grosseto, che insieme a dodici colleghi della Croce Rossa hanno svolto il turno di presenza in centro storico, consentendo lo svolgimento sereno della manifestazione organizzata dal Comune per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

"Anche questo è un modo di servire la propria comunità – dice l’avvocato Cristian Sensi, presidente dell’associazione grossetana che aderisce all’associazione nazionale pubblica assistenza –. La presenza dei volontari ha consentito infatti lo svolgimento del concerto di Capodanno con la garanzia che se ce ne fosse stato bisogno per motivi sanitari, sarebbero intervenuti tempestivamente e con professionalità. Fortunatamente è andato tutto bene e di questo non possiamo che essere soddisfatti. Voglio ringraziarli tutti: Alessio Buccella, Corrado Rosi, Chiara Bonfiglioli, Silvia Del Casino e Loredana Rizzi, perché hanno rinunciato a trascorrere la notte di San Silvestro con gli amici o la famiglia per presidiare il centro storico cittadino".

Un lavoro, quello dei volontari delle varie associazioni, sempre molto prezioso e in grado di garantire servizi di primaria importanza per l’intera collettività.

Anche per questo motivo, infatti, il nostro quotidiano ha deciso di dedicare al mondo del volontariato grossetano il calendario 2024 che è stato distribuito gratuitamente sabato scorso.

Un calendario – così come quello realizzato per l’anno 2023 – che attraverso dodici foto ha voluto raccontare le attività svolte da altrettante associazioni maremmane impegnate in settori diversi, da quello dell’assistenza sanitaria a quello dell’assistenza ai senzatetto, passando dalle associazioni che attraverso i laboratori teatrali consentono anche ai ragazzi diversamente abili di diventare protagonisti e da quelle che raccolgono fondi per l’acquisto di strumenti medici da donare ai reparti ospedalieri.