I vincitori, del Premio letterario "Leopoldo II Lorena". Per il premio Maticmind, categoria libri editi a invito: 1° Guido Tortorella "La società dei rimandati a Settembre", 2° Silena Santoni "Volver" e 3° Franco Forte con "Karolus". Premio Banca Tema, categoria libri editi. Prime classificate Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti "Se la città dorme", 2° Eugenio Sideri "Ernesto Faceva le case" e 3° Alessandro Bellomarini "L’asilo di pietra". Menzioni d’onore: Giuseppe Ciulla e Catia Catania "La Cala", Giuseppe Settanni "Affreschi strappati", Marco Speciale "Terra sporca", Valerio Marra "Una notte buia di Settembre", Paolo Menon "E bevo dal logos" e Carla Bardelli "Io con i mostri non ci parlo". Libri inediti: 1° Enrico Scognamiglio "Al di là del male", 2° Alberto Buchi "Non ti dirò mai addio", 3° Giuliano Gemo "Notizie dal futuro". Menzioni d’onore: a Davide Pappalardo "Una storia disonesta", Alessandro Guaita "Disordine nel regno animale" e Giovanni Prodi "Un gioco infame". Premio poesie editeinedite: 1° Pietro Catalano "Il cielo di Kiev", 2° Maurizio Bacconi "Ancora un giro di giostra", 3° Pietro Catalano "Il sogno di Danilo". Menzioni d’onore: Chiara Nifosì "Scusa se non è d’amore", Flavia Musella "La scelta", Maurizio Bacconi "Il fugace inganno delle stelle". Testi teatrali inediti: 1°classificata Naya Dedemailan Rojas Alvarez "Il regressista", 2° Francesco Tozzi "Re Amleto è morto", 3° Carla Cucchiarelli "Mi chiamavo Nellie Bly", menzione d’onore Roberto Maria Napoletano "Osso, mastrosso carcagnosso". Premio Incipit, racconti inediti: 1° Alessandra Macagno "Confessioni di un ufficiale", 2° Giuliano Gemo "Sulla collina", 3° Paola Iotti "Meriem, il buio e il cuore di un pony speciale". Menzione d’onore Vera Franci Riggio "Il buon ladrone". Premio Biogen - solidarietà all’associazione Iron Mamme-Autismo Grosseto Odv.