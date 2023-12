I torciatori alle festa di Agnone

La Torciata di San Giuseppe sarà protagonista oggi alla Festa dei Fuochi Rituali di Agnone, in Molise. "Questa partecipazione, con oltre trecento persone al seguito, che partiranno da Pitigliano, con tre bus eauto provate, segna un momento significativo per la nostra comunità, poiché avremo l’opportunità di presentare e condividere la Torciata di San Giuseppe con un pubblico più ampio" commenta entusiasta, Francesco Corti, presidente dell’associazione Promo.fi.ter. "E lo faremo – prosegue nell’ambito di un evento prestigioso come la Festa dei Fuochi Rituali di Agnone, promossa dal Comune di Agnone, dalla locale Proloco e dall’associazione La ‘Ndocciata, impegnati da tempo nella salvaguardia di queste tradizioni e nella loro valorizzazione a fini turistici. Ad Agnone porteremo una rappresentazione della Torciata di San Giuseppe, simulando esattamente quello che accade a Pitigliano, ogni anno, il 19 marzo". Alla manifestazione di Agnone, saranno presenti il sindaco e alcuni assessori comunali. "La partecipazione della Torciata di San Giuseppe alla Festa di Agnone – sottolinea Claudia Elmi, assessore al Turismo di Pitigliano – è una bella opportunità per condividere la ricchezza della nostra cultura con altre realtà, che esattamente come Pitigliano, tengono alle loro tradizioni storiche e ne riconoscono il valore per la promozione turistica del territorio. Sarà un’occasione di scambio e anche una interessante vetrina per Pitigliano. Sono quindici, le associazioni di quattro regioni italiane che partecipano, con i loro fuochi lungo le piazze e le strade di Agnone: per la Toscana, oltre a Pitigliano, saranno presenti le Fiaccole di Abbadia San Salvatore.

Giancarlo Carletti