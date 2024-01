I timori per l’ambiente: "Il parco eolico va bloccato. I danni sarebbero altissimi"

Fa discutere il progetto presentato per realizzare un parco eolico nella zona di Rempillo. Ed è arrivato il momento – per chi lo vorrà – di passare alla formulazione delle osservazioni contrarie, perché c’è tempo solo fino al 24 febbraio. Chi non ha perso un minuto è il Comitato Ambiente e Salute Tuscia, presieduto da Luca Federici. Il comitato ambientalista negli anni si è impegnato su tutti quei progetti che insistono nell’Alto Lazio e bassa Toscana considerati impattanti a livello ambientale e paesaggistico.

"Quello di Pitigliano è l’ultimo progetto in ordine di tempo che andrebbe a impattare naturalisticamente e paesaggisticamente con l’ambiente – dice Federici –. Ci siamo subito mossi, abbiamo preso rapporti con l’Amministrazione comunale e con il gruppo di opposizione, in entrambi i casi abbiamo dato piena disponibilità a collaborare. Sicuramente fare rete in questi casi aiuta".

Il Comitato ha iniziato a formulare osservazioni. "Si sta parlando di 6 pale alte 200 metri con basi di cemento armato di 30 metri di diametro – prosegue – situate in un’area da preservare. Quello che deve essere chiaro è che questi progetti non impattano solo con il territorio strettamente interessato ma anche con le zone limitrofe. Pensiamo solo al trasporto di questi 6 aerogeneratori, occorrono mezzi lunghi sessanta metri, e poi pensiamo a tutti i cavi che dovranno essere posizionati a terra. L’ambiente non sarà più lo stesso".

Come già denunciato da Augusto De Sanctis, la documentazione a corredo del progetto sembra essere lacunosa per quanto riguarda gli impatti che queste pale possono avere sull’avifauna. "Le pale andrebbero ad alterare i flussi migratori degli uccelli – prosegue –. In questi casi, anche se ai Comuni dovessero essere riconosciute compensazioni ambientali, a fronte delle tante criticità il danno sarebbe molto superiore rispetto al guadagno". L’impianto, come spiega Federici, è inserito in zona non idonea, perché le pale ricadono nelle fasce di rispetto di due aree di notevole interesse pubblico per il loro valore paesaggistico oltre che naturalistico: Selva del Lamone e Conca del Lago di Mezzano. "A Pitigliano c’è fermento – conclude Federici – in molti ci hanno contattato".

Nicola Ciuffoletti