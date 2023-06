I rischi dovuti alle dipendenze Incontro con cittadini e giovani

Si parlerà di dipendenza, nel suo significato più ampio, all’evento organizzato dall’Unità Funzionale Dipendenze zona Grossetana insieme all’Isis di Follonica e al Comune, che si terrà domani all’aula magna dello stesso istituto scolastico, a partire dalle 8.30.

"Una mattina stupefacente" – questo il titolo – è pensato come "un convegno non convezionale – dice Fabio Falorni, direttore dell’Uf Dipendenze della Asl –, aperto alla cittadinanza, che si rivolge prevalentemente ai giovani, parla di loro e anche insieme a loro, portando all’attenzione un confronto partecipato sul tema delle dipendenze. Infatti, gli studenti della classe quinta dell’istituto professionale ‘Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale’ avranno parte attiva, interverranno al dibattito e potranno discutere di argomenti più specifici con gli esperti, organizzati in tavoli tematici. L’obiettivo è trasmettere e condividere le buone pratiche per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti a rischio nei giovani. Ringrazio il Comune di Follonica, l’Isis e tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa".

Nella prima parte, sarà proposto agli studenti un questionario, ideato da loro, che compileranno, in maniera anonima, tramite una piattaforma interattiva. Le domande sono orientate a sondare la loro conoscenza sul mondo delle dipendenze, la loro opinione a riguardo e scoprire anche se ne sono vittime in prima persona. I risultati saranno riportati e affrontati con un approccio corale tra professionisti e studenti. Seguiranno gli interventi degli esperti. La mattina si chiuderà con un dibattito e la raccolta di chi vorrà presentare una proposta sul quaderno "Intanto faccio qualcosa", messo a disposizione dei presenti.