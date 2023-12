I regali di Natale: "Oro e gioielli?. Sì, piacciono sempre ma il budget è calato"

"Un gioiello è per sempre" questo detto ha fatto fare tanti fiocchi a molti regali di Natale. Ma è ancora così? D’altronde lo diceva anche Marylin Monroe "i diamanti sono i migliori amici delle donne". Ultimamente, però, il rincaro dei prezzi e la crisi hanno avuto effetto anche per le gioiellerie. Un’analsi sul mondo più luccicante arriva da Cristoforo Scala di Laboratorio Scala in via Tripoli e Livia Modigliani di Modigliani Oro in piazza de Maria. Ciò che è sotto i riflettori degli orafi grossetani? L’aumento vertiginoso del prezzo dell’oro e le vendite nel mese natalizio simili agli altri mesi dell’anno.

"L’oro è stato uno dei primi ad aumentare di prezzo negli ultimi anni – afferma Cristoforo Scala – , prima il Natale lo aspettavi con felicità per fare un bell’oggetto. Usava regalare l’orecchino ed il gioiello, sopratutto di perle e di diamanti. I diamanti sono rimasti i regali per gli anniversari ed i matrimoni". Altro punto a sfavore: "Non c’è più la via di mezzo come poteva esserci dieci anni fa. O spedi poco o veramente tanto. Il ceto medio è collegato anche al riscuotere della tredicesima, prima la riscuotono, poi la spendono".

Modigliani Oro ha aperto 17 anni fa con l’intento di proporre un laboratorio di pezzi ricercati. "Oggi c’è la ricerca del brand e del marchio, devo tenere in negozio anche la bigiotteria – spiega Livia Modigliani –. Prima a Natale i clienti ricercavano tutti l’oro ma anche diamanti. Il prezzo dell’oro è aumentato negli anni e con il budget di prima si prendono gioielli sottili che non fanno più figura. Ora comprano più l’argento, è più economico. Anni fa il mese di dicembre aveva più affluenza, ora è un mese come tutti gli altri. Ultimamente i clienti vengono in negozio con le idee già in testa, prima guardavano le vetrine, ora cercano su internet ed è molto difficile accontentarli. Le vetrine un tempo incantavano, ora le luci non fanno più brillare gli occhi dei passanti".

Maria Vittoria Gaviano