I ragazzi di Ferrari nel match salvezza

VOLLEYInizia alle 18 l’avventura salvezza dell’Invicta di serie C maschile nei playout. Oggi al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto i ragazzi di Enrico Ferrari ospitano Sales Volley Firenze per la prima giornata dei playout salvezza. Sulla panchina grossetana non ci sarà il tecnico Enrico Ferrari, assente per motivi personali, ma Sonia Feltri. Contro il Sales Volley Firenze, sarà importante partire subito con il piede giusto e incamerare i primi tre punti della giornata. Oltre Invictavolleyball e Sales Volley Firenze, fanno parte del girone anche Norcineria Toscana di Foiano della Chiana, Volley Fucecchio, Migliarino Volley, Emma Villas La Bulletta di Castelnuovo Berardenga, Pol. Remo Masi di Rufina, Pallavolo Cascina, Tesi Volley Arezzo e Tomei Livorno. Per la serie C femminile, ventesima giornata per la Pallavolo Follonica: alle 18 le ragazze di coach Giuseppe D’Auge ospitano Folgore San Miniato. Le biancoblù sono reduci dalla bella vittoria in casa del Migliarino; ora arriva la Folgore di San Miniato.