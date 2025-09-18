I racconti di Pericci nella sala Pegaso

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Grosseto
Incidente mortale PisaViolenza sessuale GubbioMeteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniBalena Livorno
CronacaI racconti di Pericci nella sala Pegaso
18 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Oggi alle 17 nella sala Pegaso della Provincia presentazione del libro di Luciana PericciFuga da Heliantropos e altri racconti’. Al termine dell’incontro sarà offerto dall’autrice un piccolo rinfresco.

L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia in collaborazione con EmozionArti e Casaburi Creation.

Interverranno il presidente della Provincia e la presidente della Commissione Pari Opportunità, l’autrice Luciana Pericci (nella foto) e l’antropologa Gabriella Pizzetti. Modera la giornalista Dianora Tinti. L’accompagnamento musicale è a cura di Pasqualino Casaburi di EmozionArti.

"I tre racconti contenuti nel libro – spiega Luciana Pericci – sono ispirati a fatti reali elaborati con fantasia. Sono presenti riferimenti geografici all’Alta Provenza, alla Liguria di ponente e alla Maremma, insieme a luoghi immaginari. Tre storie, tre donne, ma un’unica essenza: quella femminile, nei suoi molteplici aspetti e ruoli. Suggestivi paesaggi e particolari ambientazioni, fanno da sfondo ad amori, avventure e suspense. Un sentito ringraziamento va alla Commissione provinciale, in primis alla presidente, a Dianora Tinti, al presidente della Provincia e all’amministrazione provinciale, a Gabriella Pizzetti, a Pasqualino Casaburi per la preziosa collaborazione ed il solidale supporto".

