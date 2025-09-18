I racconti di Pericci nella sala Pegaso

Oggi alle 17 nella sala Pegaso della Provincia presentazione del libro di Luciana Pericci ’Fuga da Heliantropos e altri racconti’. Al termine dell’incontro sarà offerto dall’autrice un piccolo rinfresco.

L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia in collaborazione con EmozionArti e Casaburi Creation.

Interverranno il presidente della Provincia e la presidente della Commissione Pari Opportunità, l’autrice Luciana Pericci (nella foto) e l’antropologa Gabriella Pizzetti. Modera la giornalista Dianora Tinti. L’accompagnamento musicale è a cura di Pasqualino Casaburi di EmozionArti.

"I tre racconti contenuti nel libro – spiega Luciana Pericci – sono ispirati a fatti reali elaborati con fantasia. Sono presenti riferimenti geografici all’Alta Provenza, alla Liguria di ponente e alla Maremma, insieme a luoghi immaginari. Tre storie, tre donne, ma un’unica essenza: quella femminile, nei suoi molteplici aspetti e ruoli. Suggestivi paesaggi e particolari ambientazioni, fanno da sfondo ad amori, avventure e suspense. Un sentito ringraziamento va alla Commissione provinciale, in primis alla presidente, a Dianora Tinti, al presidente della Provincia e all’amministrazione provinciale, a Gabriella Pizzetti, a Pasqualino Casaburi per la preziosa collaborazione ed il solidale supporto".