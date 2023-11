I progetti dei Comuni. Tornano luminarie e feste

Luminarie a Orbetello e Monte Argentario, tornano le luci per le festività natalizie. E nella cittadina lagunare la notte di San Silvestro sarà con il Conte Max e con Dj Cappiello in piazza Eroe dei Due Mondi.

Lo scorso anno il Comune di Orbetello non aveva allestito le luminarie a causa dell’impennata delle bollette della corrente, spendendo poco meno di 10mila euro solo per l’installazione degli alberi di Natale. Anche il Comune di Monte Argentario, con l’allora sindaco Francesco Borghini, aveva deciso di andare con cautela rispetto al passato spendendo circa 20mila euro per addobbare i paesi con alberi e ghirlande. In controtendenza con quanto speso negli anni precedenti, quando l’allestimento degli addobbi luminosi nei centri abitati del promontorio si aggirava tra i 45mila e i 50mila euro. Nonostante gli aumenti, quest’anno le bollette sono comunque più gestibili, così le giunte hanno deciso di tornare alla normalità e ridare ai propri paesi quel tocco di festività natalizia in più. "Lo scorso anno abbiamo aderito a un progetto proposto anche in altri Comuni della Maremma – sottolinea l’assessore al commercio di Orbetello, Maddalena Ottali –, in virtù della forte crisi energetica dello scorso anno con l’innalzamento dei prezzi. Non avevamo fatto le luminarie, ma avevamo messo solo un addobbo simbolico in piazza. Quest’anno, con la situazione che è migliorata anche se comunque non nella piena normalità, abbiamo deciso di tornare alle solite luminarie. Sono molto felice di questo, perché sono una sostenitrice dell’importanza delle luminarie per il commercio. L’obiettivo è installarle entro il ponte della Madonna, mentre non abbiamo ancora i dati economici sulla spesa, ma ci stiamo attivando per preventivi e affidamenti. Nella notte di San Silvestro ci sarà inoltre il Conte Max Venturacci che ci porterà alla mezzanotte, seguito da dj Cappiello".

Torneranno le luminarie anche all’Argentario. "Non faremo cose eclatanti – annuncia il sindaco Arturo Cerulli –, perché la disponibilità economica non è molta, ma qualcosa ci sarà. Spenderemo certamente più dell’anno scorso. Comunque una parte di illuminazione, specialmente delle palme e del municipio, verrà acquistata per mantenerla fissa negli anni. Faremo qualcosa anche a Capodanno, vedremo cosa".

Andrea Capitani