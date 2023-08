I problemi di Niccioleta a Massa Marittima: domani i risultati del Comitato "Santini"

Domani alle 17 al dopolavoro di Niccioleta, si terrà la presentazione dei risultati dell’indagine progettata dal Consiglio di Frazione in collaborazione con il Comitato "Lido Santini" per conoscere quali sono le aspettative degli abitanti e le criticità. La mobilitazione e la risposta data dagli abitanti di Niccioleta all’indagine è stata esemplare, forte e responsabile. Dai dati emerge una nuova narrazione che chiede a gran voce di essere ascoltata. "L’obiettivo – dice il Comitato Lido Santini – è provare a mettere a fuoco le potenzialità di Niccioleta, per valorizzarle e indirizzarle verso una loro rivitalizzazione che possa offrire possibili prospettive di sviluppo futuro. Dai risultati dell’indagine su Niccioleta emerge un messaggio importante che parla di tutti noi e a tutti noi: rappresenta un’inusuale segnale di cittadinanza attiva da parte dei piccoli paesi, dimenticati, finiti ai margini, caduti fuori mercato, ma che resistono caparbiamente allo spopolamento".