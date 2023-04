I problemi della sanità "I lavori in ospedale sfratteranno i medici"

A breve inizieranno i lavori all’ospedale di Pitigliano che dureranno circa tre anni. Questo però vuol dire che i tre medici di famiglia e il segretario, durante la fase dei lavori, dovranno lasciare gli ambulatori all’interno dell’ospedale. Il Pd locale alza i toni e parla di medici "sfrattati".

"Da quanto si apprende, la decisione è stata presa dalla responsabile del distretto Asl a seguito dello stanziamento di risorse per i lavori di ampliamento dell’ospedale di comunità – dicono gli esponenti del Pd di Pitigliano –. Al termine dei lavori, previsto tra tre anni circa, i medici di famiglia potranno usufruire dei nuovi spazi predisposti all’interno del Petruccioli, ma in questo lasso di tempo, se non viene trovata una soluzione, i medici saranno costretti a trovare in autonomia un proprio ambulatorio in cui visitare i pazienti". Il Pd chiarisce: "Ci preme che venga risolta nell’immediato la problematica degli ambulatori. Ad oggi, per quel che sappiamo, nessuna soluzione è stata proposta dalla Asl e dalla Regione: sono quindi i medici stessi a dover trovare gli spazi in cui effettuare gli ambulatori in questi tre anni in cui al Petruccioli ci saranno lavori in corso".

Il Pd invita dunque il Comune ad aprire un tavolo con Regione e Asl con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi ai cittadini perché il rischio è che si potrebbe passare da una situazione centralizzata ad una diversa che potrebbe creare dei disagi alla popolazione. Il sindaco Giovanni Gentili sottolinea che il tavolo di concertazione è già stato aperto da due mesi.

"Non è vero che non ci stiamo lavorando – commenta Gentili –. Lo stiamo facendo da 2 mesi per trovare una soluzione che non crei disagi alla nostra popolazione. Abbiamo già avuto una riunione con i medici di famiglia e siamo impegnati a trovare una soluzione temporanea dentro l’ospedale ma ad oggi non ci sono spazi vuoti a sufficienza, perchè è questo quello che serve. Chiediamo dunque ai medici di adeguare alla situazione attuale le loro richieste, così facendo l’Asl potrebbe riuscire a trovare la soluzione che anche noi auspichiamo". Anche per il Pd la soluzione migliore è quella di adibire altri spazi all’interno del Petruccioli e qualora ciò non fosse possibile di mettere a disposizione uno spazio unico, altrove in paese.

Nicola Ciuffoletti