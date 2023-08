I prezzi sono alle stelle "Il costo per la spesa esplode Le famiglie sono in difficoltà"

L’inflazione non molla la presa e continua a preoccupare sempre di più le famiglie toscane. Decelera troppo lentamente la "curva" dell’indice dei prezzi al consumo dei generi alimentari e delle bevande analcoliche che a luglio 2023 si è assestata al 10,4%. La tanto attesa frenata dei rincari non c’è ancora stata e così ogni famiglia, per mangiare, ha dovuto spendere nei primi sette mesi dell’anno 390 euro in più contro i 195 nei primi sette mesi del 2022. A dirlo è l’analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di luglio 2023 che ha stilato la classifica delle città dove fare la spesa costa di più. Al primo posto tra i capoluoghi più cari c’è Grosseto (+12,7%) seguito da Livorno (+11,5%%) e Pistoia (+11,5%). Poi ci sono Siena (+11,1%) e Massa Carrara (+11%). Subito sotto troviamo Lucca (+10,5%). Tre sono invece le province che mostrano un tasso inflazionistico per cibo e bevande inferiore alla media regionale: sono Firenze (+9,5%), Arezzo (+9,9%) e Pisa (+9,6%) che chiude la classifica. A rallentare la discesa dei prezzi e frutta e ortaggi, che a luglio sono cresciuti rispettivamente del 13,8% e del 19,8%, sono le conseguenze dei cambiamenti climatici e dei numerosi eventi estremi che hanno ridotto le disponibilità unite all’aumento della domanda. Emblematico il "caso" della frutta la cui richiesta è aumentata del 20% solo a luglio anche per effetto del grande caldo.

"Dal campo alla tavola – spiega Coldiretti Toscana – il prezzo si moltiplica e non certo per colpa degli agricoltori che si accollano tutti i rischi e gli incrementi dei costi di produzione come concimi e mezzi tecnici, compreso quello per il gasolio per le pratiche agronomiche, che da più di un anno divorano i già risicati margini di guadagno". Per garantirsi prodotti freschi e di qualità il consiglio della Coldiretti Toscana è fare acquisti ripetuti in base alle esigenze giornaliere della famiglia in modo da tagliare gli sprechi senza accumulare prodotto che poi non si consuma, di verificare la provenienza italiana, acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti, comprare direttamente dagli agricoltori o nei mercati contadini e non cercare per forza il frutto perfetto perché piccoli problemi estetici non alterano le qualità organolettiche e nutrizionali.