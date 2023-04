I presìdi per il contrasto alla malaria

E’ per oggi alle 17 nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario Grossetano il nuovo appuntamento con il ciclo di incontri sul tema "Malaria e Maremma", organizzati da Fondazione Polo Universitario Grossetano, associazione rotariana "Carlo Berliri Zoppi" e azienda Asl Toscana Sud-Est. Angelo Tamburro (nella foto), già dirigente biologo dell’unità funzionale di Zoologia Ambientale di Grosseto parlerà di "Presìdi sanitari dell’organizzazione di monitoraggio e di contrasto alla malaria". Modererà e coordinerà Giampaola Pachetti, agronoma. Partendo dai cenni storici sull’anofelismo in Maremma, l’intervento di Tamburro illustrerà quali sono le principali malattie trasmesse dagli artropodi vettori, con una classificazione sistematica degli anofeli; inoltre parlerà della legislazione e dei piani di sorveglianza entomologica per il controllo dell’anofelismo residuo, dell’organizzazione sanitaria regionale e locale che ha operato sul controllo della diffusione e della pericolosità dei vettori.

Un caso isolato di malaria fu registrato nella campagna di Castiglione della Pescaia nel 1997: il piano di sorveglianza entomologico è stato lo strumento che ha permesso di monitorare il territorio maremmano in questi decenni.