I pony ritornano a disposizione dei bambini

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, i pony del Country Paradise tornano a Aurelia Antica Shopping Center. L’appuntamento è oggi dalle 15 all’esterno del centro commerciale, in corrispondenza dell’ingresso laterale. I volontari del centro di recupero per animali che ha sede all’ippodromo del Casalone, proprio nelle vicinanze di Aurelia Antica, saranno a disposizione dei bambini che vorranno fare un giro in sella. L’associazione ha come "missione" quella di prendersi cura di animali salvati da situazioni di disagio.