I personaggi che hanno fatto storia: "Una via e lo stendardo del palio per il maestro Francesco Fanciulli"

"Chiediamo che sia intitolata una via e uno stendardo del Palio al maestro Francesco Fanciulli". Lo chiedono alcuni cittadini e musicisti, di cui si fa portavoce Francesca Birardi, in occasione della conclusione dei festeggiamenti per il trentennale della Banda Ivo Baffigi. La tradizionale festa di Santa Cecilia patrona della musica e dei musicisti si avvicina e il corpo bandistico ha organizzato una piccola mostra dedicata proprio al maestro Fanciulli per ricordare i 170 anni dalla sua nascita. Nella mostra, che sarà allestita nella sala Madre Teresa di Calcutta in Corso Umberto a Porto S.Stefano, verranno esposti gli oggetti appartenuti al maestro che sono stati donati dai suoi discendenti americani. I festeggiamenti avranno luogo sabato, con la mostra che sarà aperta dalle 16 alle 19 e con una conferenza sul maestro moderata da Laura Metrano alle 17, e domenica con l’uscita della banda con partenza alle 10 da piazzale Candi; il corteo passerà sul lungomare e dalla piazza, con arrivo alla chiesa di Santo Stefano Protomartire dove sarà celebrata la messa in onore di Santa Cecilia. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 12.30. "Le cose che vorremmo chiedere per commemorare ancora meglio il maestro Fanciulli – sottolinea Francesca Birardi –, oltre ad una via a lui dedicata, sono lo stendardo del Palio 2025 per i 110 anni dalla sua morte e un posto dove collocare gli oggetti che ci hanno portato i discendenti americani, per poterli rendere visibili a tutta la cittadinanza. Potrebbe essere anche un angolino all’interno della Fortezza".

Quella di Francesco Fanciulli è una figura importante per il promontorio. Nato a Porto Santo Stefano nel 1853, iniziò a suonare il flicorno contralto all’età di nove anni nella banda del paese. Dotato di grande talento, proseguì i suoi studi al Conservatorio di Firenze. Nel 1876 si imbarcò per gli Stati Uniti dopo essere stato ingaggiato in qualità di maestro di musica privato. Iniziò a lavorare anche come organista alla St. Peter’s Church a Brooklyn e come insegnante di pianoforte e canto. Tra i tanti successi ottenuti nella sua carriera, nel 1892 diventò leader della Marine Band, l’unica banda ufficialmente incaricata di suonare alla Casa Bianca. E, adesso, arriva giustamente la richiesta di intitolargli una via e uno stendardo del Palio.

Andrea Capitani