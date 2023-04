"I patti non erano questi" I sindaci contro Venator

Le ultime vicende in casa Venator, ovvero l’annuncio dell’azienda dello stop della produzione a giugno, hanno suscitato le reazioni dei sindaci di Scarlino e di Follonica, che hanno sempre cercato di creare le condizioni perché la produzione non si fermasse. "Questi non erano gli accordi – ha tuonato il sindaco di Scarlino, Francesca Travison –. Abbiamo concesso, a seguito di una manifestazione d’interesse, un terreno comunale per tre anni all’azienda per dare una risposta veloce, nel rispetto sempre dell’ambiente, alla necessità di uno spazio per i gessi rossi. Abbiamo lavorato fianco a fianco con la Regione Toscana per trovare una soluzione per lo smaltimento degli scarti di produzione. Abbiamo incontrato i sindacati, i vertici aziendali, tutti gli attori coinvolti nella crisi che ha investito Venator negli ultimi mesi. Abbiamo fatto il possibile per salvaguardare i posti di lavoro e l’indotto".

Ma nonostante questo e nonostante gli accordi, l’azienda fa sapere che tra un mese fermerà la produzione. "Non solo – prosegue – si prospetta che lo stop duri per tutto il 2023". Travison spiega che il Comune di Scarlino si è attivato fin da subito anche con l’assessore regionale Marras. "Venator adesso deve scoprire le carte e dire quali sono le sue intenzioni. Gli scarti di produzione ci sono da quando la fabbrica è aperta e in tutti questi anni non si è trovata una soluzione fino alla saturazione della cava di Montioni – ricorda il sindacoTravison –. Non vogliamo che si giochi con il futuro di centinaia di famiglie".

Anche Andrea Benini, sindaco di Follonica si dice preoccupato: "C’è da lavorare a testa bassa e assumersi fino in fondo ognuno le proprie responsabilità". A fronte del lavoro fatto in questi mesi Benini invita tutti i soggetti interessati da questa vicenda a fare la propria parte. "Ritengo necessario un ulteriore incontro tecnico-politico – chiarisce - che dovrà tenersi il prima possibile, per definire e condividere con chiarezza modalità del percorso e tempi certi, per il deposito temporaneo e impostando la soluzione del breve-medio periodo. Ognuno dovrà fare la propria parte, a partire dall’azienda". Poi conclude: "Una chiusura prolungata dell’azienda mette in forte difficoltà un grande numero di famiglie nell’immediato, tutto il comparto del manifatturiero e dell’indotto e rischia di mettere anche in discussione la stessa riapertura del sito scarlinese".