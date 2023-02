I padri carmelitani del Sud Kerala lasciano Marina

Domenica 5 marzo il vescovo Giovanni Roncari sarà nella parrocchia di Marina di Grosseto per presiedere la Messa nella quale i padri carmelitani della Provincia di San Giuseppe (sud Kerala, India) daranno il loro saluto alla comunità. Vi erano arrivati nel 2008, subentrando ai confratelli carmelitani toscani. Dopo 15 anni la convenzione tra la Provincia carmelitana del sud Kerala e la Diocesi cessa, e così i 4 frati in servizio a Marina (e a Vetulonia) saranno destinati ad altri incarichi. "Certo – dice il vescovo – non è un momento semplice per la Diocesi. Marina e Vetulonia si aggiungono, infatti, alla lista di parrocchie al momento sprovviste di sacerdoti (le altro sono quella di Olmini e quella di Buriano-Casotto Pescatori Ndr.). Senza contare che alcuni sacerdoti reggono più parrocchie e che altri versano in condizioni di salute precarie. Questa, però, è la situazione, la coperta è corta. Quindi bisogna ripensare il modo con cui sinora abbiamo potuto condurre la vita nelle parrocchie. Ci stiamo riflettendo seriamente, ma anche serenamente, perché non si tratta di rispondere in termini di efficientismo, ma di fede".