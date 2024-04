I numeri del settore turistico: "Cresciamo e vogliamo migliorare"

I dati sui flussi turistici registrati nel 2023 sull’Amiata hanno aperto un proficuo dibattito. Se sui risultati di Santa Fiora poco c’è da discutere (+230% di arrivi nel 2023), su Castel del Piano ci sono vedute diverse. Per l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Bartalini il territorio ha fatto registrate ottimi dati. In effetti rappresenta il secondo comune amiatino con più arrivi, dopo Abbadia San Salvatore, buona parte però di questo exploit è dovuto al numero, elevato, di strutture ricettive rispetto alla media dei comuni amiatini. "I dati – spiega Michele Bartalini – hanno evidenziato un aumento dei flussi turistici (arrivi e presenza) in tutta l’Amiata: con grande soddisfazione constatiamo che Castel del Piano risulta il paese con più affluenze turistiche subito dietro ad Abbadia San Salvadore. Ottimi dati che ci spingono a dire che, investendo nelle infrastrutture e nella valorizzazione e promozione del nostro bellissimo territorio, il nostro Comune e l’Amiata riescono ad ottenere ottimi risultati: il buon lavoro svolto fino ad ora deve spingerci a lavorare ancor più duramente. Ci teniamo a ringraziare tutti gli operatori turistici che sono la linfa di questo territorio che con il loro grande impegno tutelano e promuovono l’Amiata con professionalità offrendo al turista un’eccellente accoglienza. Non è certamente un punto d’arrivo, e tutto ciò deve servire da stimolo per fare ancora meglio: la direzione è quella giusta".

Cinzia Pieraccini, candidata sindaco per una lista civica invece non si accontenta. "Rispetto all’allarmante percentuale negativa dei primi mesi dell’anno – dice Pieraccini – Castel del Piano ha chiuso l’anno con un modesto +5,2% sugli arrivi e un +17,4% sulle presenze. I nostri numeri, pur rimanendo fortunatamente con il segno più, ci relegano tra gli ultimi della classe! Possiamo accontentarci? Direi di no. La percezione della comunità ci dice che le persone non si fermano a visitare il paese, dormono negli agriturismi e da lì, magari, si muovono per scoprire i paesi vicini. L’amministrazione comunale deve essere protagonista, valorizzare le potenzialità esistenti e creare nuovi attrattori, con proposte originali da strutturare insieme agli operatori e riconquistare il turista. Solo così la crescita sarà reale e tangibile in termini anche di ricaduta economica".

Insomma per Pieraccini una cosa è certa: "Castel del Piano merita di più".

Nicola Ciuffoletti