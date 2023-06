"I nostri agricoltori sono stati dimenticati"

"Il Comune di Scarlino ha aziende agricole di eccellenza che rappresentano, da sempre, al meglio questo territorio, ma questa Amministrazione ormai da anni si è dimenticata di questo importante settore economico". Lo dicono i gruppi consiliari "Per Scarlino", "PensiAmo Scarlino" e "Scarlino Insieme". "Non ricordiamo nessun intervento della sindaca in favore di questo settore che rappresenta una eccellenza scarlinese – aggiungono –. E’ sufficiente leggere gli strumenti di programmazione dell’ente per capire che non c’è alcun interesse per questo importante e, purtroppo, trascurato settore. E che dire della nostra proposta portata in Consiglio Comunale con la quale si chiedeva la costituzione di una commissione apposita per analizzare le problematiche di questo settore vitale e cercare di risolverle o, almeno, lenirle? Niente di fatto". Poi chiudono: "Uscite dal Palazzo, scendete tra la gente, soprattutto tra quella che lavora e che, con le proprie tasse, contribuisce a formare il bilancio comunale".