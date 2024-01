I nomi nelle urne. Terzo mandato?. Non è un’opzione che dispiacerebbe...

A giugno si voterà in 14 comuni maremmani e in nove (Arcidosso Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Roccastrada, Santa Fiora) i sindaci sono alla fine del secondo mandato. Alla luce delle possibili novità inserite ne decreto legge in materia di elezioni anche ai sindaci di Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15 mila si aprirebbe la possibilità del terzo mandato. Variazioni che introdurrebbero novità a Roccastrada e Massa Marittima. Il comune di Roccastrada conta poco meno di 9mila abitanti e il sindaco Francesco Limatola non esclude di correre per un terzo mandato. "La legge aprirebbe a nuovi scenari – commenta –. Nei prossimi giorni ci riuniremo e vedremo quale possa essere la soluzione migliore per dare vita a un governo locale in grado di completare le opere finanziate e i progetti in corso". Lo stesso vale per Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima (comune che supera gli 8mila abitanti). "La possibilità del terzo mandato per me rappresenta una novità – ha detto Giuntini –. Fino ad oggi non l’avevamo contemplata. Quindi valuteremo, come del resto stiamo valutando il passaggio di testimone. Qualsiasi decisione sarà presa non sarà personale ma collegiale, ascolterò il partito e le forze che mi hanno sostenuto".

Chi invece le idee ce l’ha abbastanza chiare è Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo, propenso a correre per la terza volta. Oggi dovrebbe sciogliere le riserve. A Civitella Paganico Alessandra Biondi ha detto di essere ancora disponibile per altri cinque anni. "In questi mesi si è concretizzata la mia disponibilità ma è una scelta che ancora devo prendere, c’è da fare ancora qualche valutazione". Nessuna certezza a Santa Fiora e ad Arcidosso, dove i sindaci Federico Balocchi e Jacopo Marini non hanno deciso se mettersi nuovamente in gioco.

Nicola Ciuffoletti