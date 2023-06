I nodi della politica "Il Pd non è in Consiglio"

"Per il momento siamo fuori dal consiglio comunale, ma per il futuro vedremo". Il Pd risponde dopo essere stato chiamato in causa dal sindaco Arturo Cerulli durante l’ultima assise comunale, nella quale il primo cittadino ha chiesto lumi punzecchiando i componenti dell’opposizione.

Il botta e risposta con i consiglieri di minoranza è arrivato con le parole di Marco Nieto, capogruppo della lista "Per l’Argentario". "Il sindaco insiste che noi siamo la continuità con la precedente amministrazione – ha ribattuto –. Noi siamo semplicemente Per l’Argentario, lista civica trasversale. Io appartengo a un altro schieramento politico". Anche Anna Laura Fedele ha puntualizzato la sua posizione. "Non ho nessun partito politico – ha detto –. Rappresento questa lista. È vero, avevamo elementi del Pd all’interno, ma non siamo tutti del Pd".

"Sono rimasto abbastanza sorpreso nel recepire certe affermazioni – ha poi aggiunto il primo cittadino – dove i cinque anni precedenti vengono buttati alle ortiche, compreso tutto il gruppo del Pd, che ha supportato la candidatura di Roberto Cerulli. È passato un mese e già c’è questo forte allontanamento. Vorrei sapere il Pd cosa pensa di queste affermazioni fatte dai consiglieri comunali".

Risposta che abbiamo chiesto al segretario dell’unione comunale Guido Dubbiosi. "Per ora non siamo rappresentati in consiglio comunale – spiega –. Puntualizzo per adesso, perché vediamo di aprire qualche spiraglio. Qualche persona vicina nel consiglio comunale ce l’abbiamo, vediamo se riusciremo a coinvolgerla in maniera diversa. Per quanto riguarda il discorso del Giardino Iacovacci, sono d’accordo che si creino i posti auto, ma non sono d’accordo sul metodo. Bastava aspettare 15 giorni per fare le cose a regola d’arte e nessuno si sarebbe lamentato".