I Mondiali Rs Feva tornano a Follonica: attesi 209 equipaggi

Con 209 imbarcazioni e 15 nazioni presenti, i Mondiali RS Feva tornano la prossima settimana nelle acque del Golfo di Follonica grazie all’importante lavoro dei due club cittadini, il Cnf e la Lni di Pratoranieri. L’inaugurazione ufficiale dell’evento si terrà domenica alle 18 in piazza a Mare. Lo stesso campionato era stato organizzato alla Lega Navale nel luglio del 2019 e aveva visto il maggior numero di partecipanti di tutti i campionati mondiali di questa classe fatti fino ad oggi: 200 imbarcazioni e la presenza di 23 nazioni. Quest’anno, con 209 imbarcazioni, si è battuto il record del 2019. La Rs Feva è una barca a vela inglese da regata la cui classe è riconosciuta dalla International sailing federation, è una deriva con equipaggio composto da due adolescenti. "Non è banale organizzare una competizione di questo livello - dice il sindaco Benini - ma i nostri club nautici hanno dimostrato che Follonica poteva essere una sede per questo tipo di eventi".