I misteri e la "solitudine" di Pellegrino

Politica, attualità, Tangentopoli, il Caso Moro e tanti altri misteri d’Italia. Sono questi gli argomenti affrontati da Giovanni Pellegrino (nella foto) nel suo libro "Dieci anni di solitudine. Memorie di un eretico di sinistra" che sarà presentato domani alle 17.30 nella galleria "Il Frantoio" di Capalbio.

"L’informazione e l’attualità – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – sono sempre al centro dell’offerta culturale del nostro territorio. Per comprendere quello che è divenuta l’Italia di oggi è fondamentale aver ben presente ciò che è successo in passato, analizzando tutti quegli accadimenti che hanno influenzato la politica e la vita di tutti noi cittadini".

La presentazione vedrà la partecipazione non solo dell’autore, ma anche di Anna Finocchiaro, ex ministro nei governi Prodi e Gentiloni, Massimo Ammanniti, saggista e professore a La Sapienza di Roma, Francesco Caringella, presidente di sezione del Consiglio di Stato e scrittore, Luca Pietromarchi, ex rettore dell’Università degli studi di Roma Tre, e Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale. L’incontro sarà moderato dal giornalista Bruno Manfellotto e aperto dai saluti del sindaco Gianfranco Chelini e dalla presidente di Fondazione Capalbio Maria Concetta Monaci.