I mezzi pubblici? Li stiamo utilizzando poco

Castell’Azzara è immerso in un pittoresco paesaggio e pertanto è da sempre meta di turisti che ne apprezzano le bellezze naturali, che si sono conservate tali soprattutto in virtù della sua distanza dai maggiori centri urbani. Questo privilegio ha però un prezzo: chi intende spostarsi deve fare i conti con la mobilità e le vie di comunicazione. Castell’Azzara non possiede linee ferroviarie e superstrade, ma i collegamenti avvengono da sempre attraverso auto private e autobus pubblici. Noi abbiamo riflettuto sull’importanza della presenza di autobus di linea che attraversano il nostro territorio e abbiamo effettuato un sondaggio attraverso un questionario diffuso tra gli alunni della nostra scuola per verificare la conoscenza e l’utilizzo del mezzo pubblico. Dall’analisi dei risultati risulta che il 70% degli adolescenti non utilizza ancora il servizio pubblico e il restante 30% dichiara di utilizzarlo poco. L’80% dei ragazzi non è informato su orari e destinazioni, ma ritiene che sia un servizio fondamentale. I ragazzi sono stati sollecitati a fare proposte per un miglioramento del servizio pubblico e a questo proposito ritengono che potrebbero aumentare le corse giornaliere, specie quelle dei giorni festivi. È stato chiesto quali sono i vantaggi dell’utilizzo dell’autobus in sostituzione delle auto private e vi è la netta convinzione dell’importanza per la sostenibilità ambientale in quanto contribuisce notevolmente a diminuire le emissioni di smog.