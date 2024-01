"I mercati straordinari di Pasqua e Natale vanno gestiti in un modo diverso"

"I mercati straordinari andrebbero gestiti in modo diverso, vista la poca partecipazione". La richiesta arriva da un gruppo di commercianti ambulanti: circa 70 commercianti che operano nel mercato settimanale del giovedì a Grosseto. "Abbiamo inviato una richiesta al sindaco – spiegano – all’assessore al commercio e, per conoscenza, alle associazioni Confcommercio e Confesercenti, per chiedere che i mercati straordinari di Pasqua e di Natale siano gestiti in un modo diverso da quello che sono attualmente, vista la poca partecipazione dei commercianti ambulanti per la concomitanza di altri mercati. Ci riferiamo, ad esempio, a Siena, Cecina, Piombino e altri. Rimangono decine e decine di spazi vuoti lasciando 12, 14 o anche 16 metri di vuoto tra un banco e l’altro". Da qui la richiesta all’Amministrazione di modificarne la gestione. "La nostra richiesta – proseguono i commercianti – è quella di poter raggruppare tutti i banchi in un’unica area, ad esempio via Ximenes. Questo per migliorare la nostra attività e quella dei commercianti con sede fissa (i negozi), perché ci sarebbero a disposizione più parcheggi liberi disponibili, anche per i cittadini residenti nella zona mercato. Restiamo a disposizione per una visita al mercato del giovedì e siamo a disposizione per chiarimenti. Entrambe le associazioni, Confcommercio e Confesercenti, sono concordi e favorevoli a questa richiesta".