"I Luoghi dell’Anima" C’è Valeria Petri con la danza creativa

Il terzo appuntamento della rassegna "I Luoghi dell’Anima" è previsto per oggi alle 17.30 e ospiterà, nei locali della Galleria d’Arte "Il Quadrivio" un incontro con Valeria Petri. Valeria è titolare di una scuola-laboratorio di danza creativa e in questa occasione presenterà il suo libro-storia di un seme che danza la vita- Un piccolo capolavoro dove le parole stesse sembrano danzare, non stanno ferme a testimonianza della loro essenza, della loro provenienza, della loro origine. Il racconto è un viaggio immaginario, ma è anche un’esperienza corporea vitale. Su queste due linee parallele, molto vicine tra loro, l’autrice Valeria Petri dispiega, come in una visione onirica, una trama di semplici immagini capace di accompagnarci, attraverso simbolismi molto efficaci, lungo un percorso di crescita e di trasformazione. La storia di un seme diventa così una metafora della nostra vita, dove gli ostacoli che incontra la radice nel suo espandersi sono le stesse difficoltà della vita che tutti noi cerchiamo di evitare e che solo successivamente comprendiamo essere state necessarie per la nostra "crescita".