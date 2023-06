I Luoghi del Tempo Seconda giornata su Calvino Protagonista Lella Costa

Prosegue i "I Luoghi del Tempo" con la seconda giornata dedicata interamente a Italo Calvino per il Centenario dalla nascita e con protagonista ancora il borgo di Castiglione della Pescaia che proprio nell’occasione della ricorrenza del celebre scrittore gli ha riservato un anno intero di eventi e spettacoli. Interprete principale del programma di oggi alle 18.30 (già tutto esaurito) sarà l’attrice Lella Costa la quale, coadiuvata da Patrizia Guidi (responsabile della biblioteca Italo Calvino) e da Giovanni Bogani, interpreterà alcuni brani tratti dal romanzo "Le città invisibili" proprio nel cimitero di Castiglione, dove Calvino è sepolto, insieme alla moglie. Al termine della camminata-performance, alle 20, ci sarà l’atteso aperitivo con prodotti tipici del territorio (Cacciagrande, azienda agricola La Maremmana, Azienda agricola Silvia Leprai le aziende coinvolte). Alle 21, invece, il pubblico si sposterà al Cinema Castello per la proiezione del film "Marcovaldo" di Giuseppe Bennati (con Nanni Loy, Arnoldo Foà, Didi Perego; Italia 1970). Presentato da Giovanni Bogani: Marcovaldo lavora come operaio in una ditta del Nord Italia, è sposato e ha una famiglia numerosa. Ma la quotidianità l’opprime e per fuggire dalla realtà fatta di un lavoro ripetitivo e di una moglie che lo tiranneggia vive in un mondo tutto suo. Nel corso della miniserie Marcovaldo affronta diverse disavventure come quando desidera dormire all’aperto o come quando decide di diventare un cacciatore ma è privo della giusta attrezzatura. I Luoghi del Tempo proseguirà fino a giovedì 15 con un totale di 10 giornate di spettacolo; diversi saranno gli artisti che continueranno ad animare il ricco cartellone della manifestazione: Stefano Bartezzaghi, Francesco Montanari, Sacha Naspini, Claudio Morici, Remo Anzovino, Lorenzo Degli’Innocenti, il nuovo talento della poesia italiana, Andrew Faber, e i giovani musicisti Michelangelo Scandroglio, Stefano Marini, Androgynus.

Il festival è organizzato da Associazione Mosaico Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per il progetto redazione giovani Cesvot; con la collaborazione del Main Sponsor Conad. Coinvolge, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.