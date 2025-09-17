"I lavori per la ciclopedonale riprenderanno a breve. Ci sono state modifiche"

I lavori alla ciclopedonale sono fermi, ma "riprenderanno a fine settembre o inizio ottobre", preannuncia l’assessore al Bilancio, Silvano Scotto.

Il percorso tra Santa Liberata e Pozzarello, che permetterà di collegare definitivamente Porto Santo Stefano fino a Orbetello e Porto Ercole grazie alle altre tratte già presenti, presto vedrà un nuovo avvio delle operazioni di costruzione che si erano fermate a inizio estate soprattutto per permettere la stagione estiva senza il caos determinato dai lavori stessi. Uno stop forzato anche in virtù di alcune varianti – tra queste la necessità di intervenire sui sottoservizi sia per la parte delle tubature dell’Acquedotto del Fiora che dell’Enel – che verranno apportate al tracciato. Con il costo complessivo di circa 3 milioni di euro (finanziati interamente dalla Regione nell’ambito del percorso della Ciclovia Tirrenica) i lavori ripartiranno così all’inizio del periodo autunnale e dureranno, stando alle previsioni, fino alle prime battute del 2027.

Nei giorni scorsi era anche arrivata un’interrogazione da parte del gruppo di opposizione ’Svolta Per l’Argentario’, che chiedeva lumi all’amministrazione comunale riguardo le tempistiche dei lavori e le ragioni che hanno determinato la pausa. L’assessore Scotto fa così il punto in vista della ripresa dell’opera.

"Con l’avvio della stagione estiva e la necessità di fare alcune varianti rispetto al progetto iniziale i lavori si sono fermati – spiega Scotto –. Nel frattempo abbiamo fatto le progettazioni e ottenuto le autorizzazioni necessarie per una prima variante. A fine settembre-inizio ottobre i lavori ripartiranno. La variante prevede il cambio delle tubazioni che passano sotto il tracciato. É stata fatta anche una convenzione per mettere tubature idriche più moderne, il Fiora contribuirà al pagamento della variante e alla sostituzione dei tubi. Il completamento dell’opera è previsto per il 2027: è stata fatta una prima parte dei lavori, ma di base va completato tutto il tracciato, oltre alla messa in sicurezza. Nel tempo è stata fatta qualche piccola modifica nel progetto, ad esempio i sottoservizi hanno richiesto degli interventi. Stiamo valutando anche degli aspetti legati al tratto del Pozzarello, al momento il tracciato passerà internamente e prevede un attraversamento pedonale di fronte all’hotel".

Andrea Capitani