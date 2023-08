"I lavori alle Monacelle non li ha decisi il Pci"

Ancora polemica sul parcheggio dei camper alle Monacelle. "Il sindaco ha risposto e rimproveri telefonici non ce ne sono stati anche perché avremmo risposto, come sempre, per le rime e nei contenuti – inizia Daniele Gasperi del Pci – Approfittiamo comunque dell’occasione per precisare che non è il Pci ad avere messo in opera il cartello di inizio lavori, per il 21 febbraio, e fine lavori, prevista per il 21 aprile, cosa che non si è verificata. Questo per sottolineare una grande approssimazione nell’annunciare realizzazioni che poi slittano". "Sempre più spesso da parte del primo cittadino nelle repliche si ricorda il covid e successivamente la guerra in Ucraina, due elementi che hanno investito tutti i comuni ma non ci risulta che questo abbia impedito l’espletamento delle gare e l’affidamento di lavori – chiude Gasperi –. Nel caso poi dell’intervento delle Monacelle i lavori non sono quelli di una grande opera per cui aggiornare i costi in relazione all’aumento delle materie prime non è un compito immane".