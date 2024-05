I grandi progetti e lo sviluppo. Ex Cirio, c’è anche la firma. Adesso possono iniziare i lavori

Hotel al posto della ex Cirio, firmata la convenzione con il Comune. Con la firma dell’atto davanti al notaio termina il procedimento di competenza dell’ente per la realizzazione della struttura turistico-ricettiva che sorgerà al posto della ex fabbrica di Porto Ercole. Nell’ultimo consiglio comunale, tenuto il 22 aprile scorso, era arrivata l’approvazione da parte dell’assise sul piano attuativo e il relativo schema di convenzione. Mancava un ultimo passaggio per mettere la parola fine al procedimento di competenza del Comune, ovvero appunto quello della firma sulla convenzione, che sarebbe dovuta avvenire entro l’8 maggio per non superare la scadenza dei cinque anni previsti. L’atto è stato firmato nella giornata di lunedì, due giorni in anticipo rispetto alla scadenza prevista. I prossimi passaggi saranno di competenza del gruppo Erqole, la società proprietaria della struttura. Si passerà infatti al progetto esecutivo dopodiché, dopo la sua approvazione, al permesso a costruire per partire con i lavori veri e propri. Che, a questo punto, potrebbero iniziare entro l’anno e concludersi entro la fine del 2026, ipotizzando l’apertura per il 2027. Soddisfatto il sindaco Arturo Cerulli. "La firma ufficiale permetterà l’inizio dei lavori – dice il primo cittadino –. Il Comune ha dunque terminato il suo procedimento in tempo con la scadenza dei cinque anni. L’hotel alla ex Cirio sarà un valore aggiunto per tutto il territorio, siamo contenti che questa operazione dopo tanti anni finalmente si conclude. Adesso aspettiamo con ansia l’inizio dei lavori, penso che potrebbero partire a ottobre".

Andrea Capitani