I grandi eventi Premio Toscana Il finale in città

Sarà Grosseto a ospitare la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario Toscana. Proprio al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma si è riunito il comitato organizzatore di questa manifestazione che riunisce i vincitori di otto premi letterari di altrettante località toscane, eleggendo tra questi i vincitori assoluti dell’ambito regionale. Per l’edizione 2023 parteciperanno quindi le opere di narrativa che si sono aggiudicate il Garfagnana in GialloBarga Noir (Lucca), Il premio La Città sul Ponte (Firenze), il Città di GrossetoAmori sui generis, il Tagete (Arezzo), il Città di Siena, il Delfino (Pisa), l’Ala Il Magnifico Lettore (Livorno) e il Premio Internazionale degli Scrittori Italiani (Prato). Tutte manifestazioni che hanno raggiunto negli anni un consistente seguito di pubblico, grazie all’attenzione con la quale hanno saputo scovare nuovi talenti. A dirigere il Premio Toscana è ancora Massimo Granchi, presidente onorario e fondatore dell’Associazione culturale Gruppo Scrittori Senesi, che fa parte del Comitato organizzatore.

"La vera sorpresa – afferma Granchi – è che le otto opere in lizza per la vittoria con i relativi autori saranno presentate sabato 20 maggio al Salone del Libro di Torino. E questo rappresenta un altro importante step per il consolidamento del Premio Letterario Toscana e per la sua consacrazione nell’ambito dei premi letterari italiani".

Importante inoltre è anche aver trovato uno sponsor come l’Alta Sartoria Toscano, che rappresenta non solo un solida realtà imprenditoriale ma anche un’azienda che della toscanità ha fatto una delle proprie caratteristiche più identitarie. Per quanto riguarda la cerimonia di premiazione, il comitato organizzatore ha fissato la data per il prossimo 18 novembre, a conclusione del calendario di eventi che riguarda le otto manifestazioni riunite in questo ambito. A ospitare l’evento sarà la storica sala Eden posta sul Bastione Garibaldi delle mura medicee del capoluogo maremmano. "Un evento che avrà le connotazioni di un vero e proprio spettacolo aperto al pubblico – assicura Granchi – in cui si alterneranno attori e musicisti di richiamo".

Riccardo Bruni