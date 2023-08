I grandi concerti in Maremma Ecco Ron. E mezzo secolo di musica

Dopo il concerto di Manuel Agnelli, la città lagunare è pronta a ospitare un altro grande cantautore. Domani alle 21.30 sul palco di piazza Giovanni Paolo II, salirà Ron che insieme all’Ensemble Symphony Orchestra festeggerà i suoi 50 anni di musica. Il concerto, organizzato da Ad Arte Spettacoli e promosso dal Comune e dal Festival "Le Crociere" rientra nel tour celebrativo "Non abbiam bisogno di parole live tour" del cantautore e che arriva nel decennale della scomparsa di Lucio Dalla. La scaletta ripercorre la lunga collaborazione tra i due artisti, da "Futura" a "Piazza Grande". I più grandi successi dell’artista e i capolavori che Ron ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni, rivivranno di nuova luce durante il live. Sul palco Ron sarà in ottima compagnia. L’Ensemble Symphony Orchestra è diretta dal maestro Giacomo Loprieno insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte ed composta da sedici musicisti.

In scaletta sono previsti i classici intramontabili ma anche celebri brani che l’artista scrisse per molti colleghi: da "Joe Temerario" a "Vorrei incontrarti fra cent’anni", da "Anima" a "E l’Italia che va", da "Chissà se lo sai" fino a "Una città per cantare", passando per "Non abbiam bisogno di parole", "Al centro della musica", "Attenti al lupo", "Piazza Grande", "Cosa sarà" e naturalmente le sue canzoni più recenti, "Più di quanto ti ho amato" e "Sono un figlio", che faranno parte del nuovo attesissimo album di inediti che vedrà la luce in autunno.

Per la Maremma in generale e Orbetello in particolare ospitare un artista del calibro di Ron è sicuramente una nota di grande orgoglio. La carriera del cantautore è una delle più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale. Con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Ha pubblicato 26 album da studio, partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo (vincendo nel 1996 con "Vorrei incontrarti fra cent’anni " in coppia con Tosca), e a sette edizioni del Festivalbar (vincendo nel 1982 con "Anima"). Il concerto sarà gratuito, L’area del concerto in piazza Giovanni Paolo II sarà divisa in due zone: la prima, con 250 posti a sedere, al momento tutti prenotati, e la seconda a disposizione per il pubblico il piedi che può raggiungere le 750 persone.

Nicola Ciuffoletti