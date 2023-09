"I giovani diventano i veri protagonisti"

"Continua – dice l’assessore al Sociale Sara Minozzi – l’impegno del Comune per la riqualificazione urbana tramite Street’s education: il progetto che, oltre a stimolare l’immaginazione e la creatività, avvicina i nostri ragazzi al mondo del sociale. I giovani sono una componente importante per la nostra comunità e poterli coinvolgere in questo tipo di iniziative ci rende molto orgogliosi".

Dopo la riqualificazione dello skate park e la creazione del murale ispirato all’arte etrusca al Parco Ombrone, ecco un’altra azione del progetto che unisce la riqualificazione di aree cittadine a un progetto di tipo sociale, che si ispira alla metodologia della città educante.

"Questo progetto – racconta Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socioassistenziali del Coeso SdS – mette al centro gli interessi e le proposte dei ragazzi, che diventano protagonisti nella riqualificazione della città. In questo modo si fortifica il senso di appartenenza, la riscoperta di luoghi comuni da vivere insieme nel rispetto e lo si fa anche in un’ottica di prevenzione dei comportamenti devianti".

In attesa di capire quali saranno i prossimi passi di questo progetto, quella di ieri, è stata un’occasione importante, all’insegna del divertimento, utile a far approcciare i giovani grossetani alle varie realtà cittadine. Per maggiori informazioni è possibile contattare la responsabile pedagogica del progetto per il Coeso Francesca Pantalei scrivendo a [email protected]

Steven Santamaria